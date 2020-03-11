الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يعرب عن الارتياح للجهود الوقائية من كورونافيصل بن بندر يستقبل مدير التحريات الإدارية المعين حديثاً بالرياضأمير الرياض يستقبل سفير تنزانياأمير مكة يستقبل مجموعة «أبها عطاء ووفاء»أمير القصيم يلتقي أعضاء مجلس إدارة البر الخيرية ببريدةبيان من الديوان الملكي: وفاة عبدالعزيز بن فرحانالمملكة تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوارحساب المواطن يودع 2.7 مليار ريال لشهر مارساسترداد 20 مليونًا و480 ألف م2 من الأراضي الحكومية بيدمةمجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التدابير الوقائية ضد كوروناوصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى مدينة ووهان الصينيةالصحة العالمية تشكر خادم الحرمين لدعمه جهود مكافحة فيروس كوروناالاستقصاء الوبائي يكشف عن 800 مخالط لـ20 حالة مصابة بكوروناشؤون الحرمين ومركز أبحاث الحج والعمرة يبحثان سبل الحد من انتشار كوروناالفريق المشترك في تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن الحوادث في اليمنالشورى يرفض التشهير بالمتحرشين ويعيده للتصويت.. اليومالملحقية الثقافية في أميركا تحتفي بدور المرأة في نهضة البلادالجيش اليمني يستعيد «اليتمة» من قبضة المتمردينتركيا وروسيا تتقاسمان حراسة (CM4)تمرين عسكري إماراتي - أميركيبريطانيا تدين تجارب بيونغ يانغ// يتبع //06:09ت م0003