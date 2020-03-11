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الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء يعرب عن الارتياح للجهود الوقائية من كورونا
فيصل بن بندر يستقبل مدير التحريات الإدارية المعين حديثاً بالرياض
أمير الرياض يستقبل سفير تنزانيا
أمير مكة يستقبل مجموعة «أبها عطاء ووفاء»
أمير القصيم يلتقي أعضاء مجلس إدارة البر الخيرية ببريدة
بيان من الديوان الملكي: وفاة عبدالعزيز بن فرحان
المملكة تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار
حساب المواطن يودع 2.7 مليار ريال لشهر مارس
استرداد 20 مليونًا و480 ألف م2 من الأراضي الحكومية بيدمة
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التدابير الوقائية ضد كورونا
وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى مدينة ووهان الصينية
الصحة العالمية تشكر خادم الحرمين لدعمه جهود مكافحة فيروس كورونا
الاستقصاء الوبائي يكشف عن 800 مخالط لـ20 حالة مصابة بكورونا
شؤون الحرمين ومركز أبحاث الحج والعمرة يبحثان سبل الحد من انتشار كورونا
الفريق المشترك في تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن الحوادث في اليمن
الشورى يرفض التشهير بالمتحرشين ويعيده للتصويت.. اليوم
الملحقية الثقافية في أميركا تحتفي بدور المرأة في نهضة البلاد
الجيش اليمني يستعيد «اليتمة» من قبضة المتمردين
تركيا وروسيا تتقاسمان حراسة (CM4)
تمرين عسكري إماراتي - أميركي
بريطانيا تدين تجارب بيونغ يانغ
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