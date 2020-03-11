وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سلوك إيران غير المسؤول ) : أدان مجلس الوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس السلوك الإيراني الخاطئ وغير المسؤول بتسهيل إدخال مواطنين سعوديين إلى المملكة دون وضع ختم خروج على جوازاتهم، في وقت تعاني فيه العديد من دول العالم من سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو تصرف أحمق يتنافى تماما مع الـقوانين والمواثيق والأعراف الـدولـية الـتي لا تجيز ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء المهددة لأمن المنطقة والعالم، وتصرف النظام الإيراني يشكل خطرا داهما يهدد السلامة ويهدد صحة المواطنين وأرواحهم في كل مكان، ويتحمل النظام بهذا الأسلـوب مسؤولية كاملة ومباشرة لتفشي الإصابة بالفيروس في المنطقة، وهو أسلوب يقوض كافة الجهود المبذولـة من قبل الهيئات والمؤسسات والمنظمات الـدولـية، وعلـى رأسها منظمة الصحة العالمية الساعية لمكافحة الفيروس واحتوائه.وواصلت : وقد اتخذت الـدولـة كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية لـلـحيلـولـة دون انتشار الـفيروس بالمملكة، فأعلـنت عن تعلـيق الـدخول والخروج من محافظة القطيف كخطوة مهمة وحيوية لمنع انتقال الـعدوى بين المواطنين، وتلك خطوة متقدمة وهامة لاحتواء الفيروس، إضافة إلـى ما اتخذته الجهات الـصحية المسؤولـة من إجراءات تصب كلها في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين على تراب أرض هذا الوطن، وقد أبدى الجميع التجاوب الملموس مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم، وقد أكدت النتائج الإيجابية على أهمية كافة الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.وبينت : وقد أدى الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر من منافذ الـدخول إلـى المملـكة لـصحة تلك النتائج وإيجابياتها، كما أن تطبيق الـعزل المنزلي على 2032 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وكذلك الحجر الصحي على 468 شخصا وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على الحالات المشتبهة، هذه الإجراءات السديدة في مجموعها تشكل اهتمام الدولة الكبير بمواطنيها، فهم في عرفها يمثلون أغلـى ثروات الـوطن وأهمها ولابد من حماية هـذه الثروة البشرية وتجنيبها الأمراض والأوبئة المعدية وغير المعدية.// يتبع //06:09ت م0005