وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الخير للبشرية ) : تواصل المملكة اجراءاتها وتدابيرها الاحترازية الدقيقة والشاملة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي على ضوء مستجدات فايروس كورونا الجديد ، وذلك لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفايروس ، وهو ماحقق نتائج جيدة أشاد بها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – في الوقت الذي قدمت فيه المملكة وبتوجيه كريم ، دعما ماليا بمبلغ 10 ملايين دولار ، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، واستمرار الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة على تلك المخاطر.وأكدت : وفي الوقت الذي تبذل فيه المملكة الجهد والتدابير الاحترازية داخليا، ودعمها للمنظمات الصحية الدولية ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تواصل ايران استهتارها في مواجهة مخاطر الفايروس دون أدنى اهتمام بسلامة الإيرانيين ، بل بلغ الأمر حد تحول ايران إلى بؤرة لنشر الفيروس في دول الجوار وشعوبها والعالم من خلال سلوك غير مسؤول تكشفت فضائحه التآمرية بتسهيل إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، مما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وهو ما يستوجب ردعا دوليا لمثل تلك الجرائم التي تستهدف الإضرار بسلامة البشرية.// يتبع //06:09ت م0006