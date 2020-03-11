وبينت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( "كورونا" وسلوك إيران غير المسؤول ) : أثبت فايروس كورونا الجديد أن سلوك إيران غير المسؤول لا يقتصر على مواقفها السياسية فحسب، بل يمتد إلى جميع المجالات، ومنها طريقة تعاملها مع موجة انتشار كورونا التي ضربت العالم بأسره، غير آبهة بتحذيرات منظمة الصحة العالمية.واسترسلت : إن سلوك إيران المريب في الإصرار على فتح المزارات الدينية وتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفايروس كورونا الجديد، يقوض الجهود الدولية لمكافحة الفايروس، ما يتطلب من المجتمع الدولي فرض المزيد من الضغوطات لكسر عنجهية إيران، وجعلها تستجيب لتحذيرات العالم ومنظمة الصحة العالمية، ومنعها من التسبب في تفشي الإصابة بفايروس كورونا الفتاك.وأكدت : في المقابل، تبرز القرارات الحكيمة للمملكة العربية السعودية، بدءاً من الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا الجديدcovid 19، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، بدءاً من منع السفر للدول الذي عانت من انتشار الفايروس، وصولاً إلى تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وتعليق التعليم والتحذير من التجمعات، ومنها تعليق حضور الجماهير في الملاعب الرياضية.// انتهى //06:09ت م0008