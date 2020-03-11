طرابلس 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى جمهورية جنوب أفريقيا ولقائه مع رئيسها بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقي حاليا سيريل رامافوزا، وتم مناقشة الوضع في ليبيا ،حيث أكد دعم بلاده حكومة الوفاق وأن تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي.وأشارت إلى زيارة قائد عام الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى ألمانيا ولقائه مع المستشارة أنجيل ميركل، موضحة تأكيدها أن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان، لأنه ما من حل عسكري للصراع في ليبيا.ونقلت إدانة وزارة الخارجية الليبية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مفيدة أنها عملا إرهابيا يستهدف زعزعة ما وصل إليه السودان الشقيق من أمن واستقرار.وتناولت تصريحات وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ أن الفترة القادمة ستشهد دورا تونسيا متقدما في الملف الليبي، استنادا إلى الشرعية الدولية، مشيرا إلى ضرورة لعب دور أكبر في الساحة الليبية وأنه لا مجال لاستمرار الأوضاع فيها بالشكل الحالي.ونوهت صحف ليبيا إلى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في ليبيا.// انتهى //07:29ت م0011