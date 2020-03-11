الباحة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية.وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.// انتهى //08:41ت م0015