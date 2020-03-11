نجران 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع الأواني المنزلية، شرق ووسط وغرب مدينة نجران، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 50 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 95 موظفاً سعودياً منهم 12 موظفة سعودية، فيما بلغ اجمالي الوافدين العاملين في القطاع 40 وافداً من مختلف الجنسيات، وتم حصر 8 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.وأفاد الدوسري، أن نسبة التوطين في نشاط بيع الأواني المنزلية بلغت 73.70%, مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على تلك الأنشطة لمتابعة توطينها.// انتهى //08:42ت م0016