الخرطوم 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اعتقال الشرطة السودانية عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من بينهم أجنبيين دون أن تكشف عن جنسيتيهما.ونشرت إعلان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي دعم بلاده وتضامنها مع السودان وتعهدات الحكومة السودانية لإصلاح ما خلفه النظام السابق من أجل تعزيز رفاهية الشعب السوداني ولصالح دعم الاستقرار بالمنطقة.وأشارت صحف الأربعاء إلى تحقيق الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي ولليوم الثاني على التوالي، مكاسب ميدانية في المعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي الجوف وصعدة.ولفتت الانتباه إلى استهداف الجيش السوري بقذائف المدفعية مواقع عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال الرقة، مسلطةً الضوء على عودة المصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن في عدد من مدن العراق وعمد المتظاهرون لقطع الطرق في البصرة والكوت وبابل.// انتهى //09:37ت م0021