إسلام آباد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم إحدى مقاتلاتها الجوية صباح اليوم وسط العاصمة إسلام آباد.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية أن طائرة من طراز "أف ـ 16" كانت تقوم ببروفة للعرض العسكري الذي سيقام في إسلام آباد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس، وتحطمت في غابة "شكر بريان" وسط مدينة إسلام آباد بالقرب من موقع العرض العسكري.وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ طوقت موقع تحطم الطائرة، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في سبب الحادث.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن الطائرة تحطمت في مكان بعيد عن الأحياء السكنية، ولم ترد على الفور أي أنباء عن حدوث خسائر بشرية.// انتهى //10:25ت م0031