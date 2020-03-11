رام الله 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في فلسطين إلى 30 إصابة أصغرها رضيعة عمرها عامان.وأشارت إلى تحذّيرات وزارة الخارجية الفلسطينية من إقدام سُلطات الاحتلال على استغلال الانشغال العالمي بفيروس كورونا للانقضاض على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها وتهويدها، مما يتطلب إجراءات دولية عاجلة، لوقف التغول الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، بما في ذلك ضرورة معاقبة إسرائيل كدولة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة، وخروقاتها الفظة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.وسلطت صحف الأحد الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال تل الرميدة وسط مدينة الخليل، واعتقل جيش الاحتلال 15 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة غالبيتهم من بلدة بيتا.وتحدثت عن تأكيدات الرئيس المالطي جورج فيلا، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، متمنيًا عن أمله بإنهاء النزاع وفق القرارات الدولية بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.ورصدت صحف الأربعاء إعلان المكتب الإعلامي في وزارة الصحة اللبنانية عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 عامًا أصيب بوباء كورونا المستجد، تم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.ولفتت النظر الى ما أفادت به آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء أمس الثلاثاء، بأن فيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" أصبح ينتشر في 115 دولة.وتطرقت إلى تأكيدات قوات التحالف الأجنبية في أفغانستان، أن القوات الأمريكية ضمن التحالف بدأت بسحب قواتها من البلاد.// انتهى //10:44ت م0036