بغداد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات الجارية لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلفًا للمكلف المعتذر محمد توفيق علاوي.وأشارت إلى أن المدة الدستورية لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية باتت محدودة ولا تتجاوز أيام قليلة,علمًا أن الدستور حدد المدة بـ 15 يوم، منوهةً بطرح الكتل السياسية أسماء جديدة وأخرى قديمة سبق أن قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي, كمرشحين لرئاسة الحكومة.وتطرقت الصحف إلى ملف فيروس كورونا باعتباره موضوع الساعة, مبرزةً تقارير منظمة الصحة العالمية في هذا المجال, خاصة ما يتعلق بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجهات العراقية حتى الآن, للحيلولة دون انتشارالفيروس في العراق, مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة في البلاد حتى الآن .وتناولت الصحف أخر التدابير المتخذه من قبل لجنة الأزمة الحكومية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في العراق ومن بينها المباشرة بغلق المقاهي والنوادي والمطاعم في العاصمة بغداد.// انتهى //10:44ت م0037