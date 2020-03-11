جنيف 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأصدرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر واليونيسيف إرشادات جديدة لحماية الأطفال والمدارس من فيروس كورونا (كوفيد ١٩) تتضمن اعتبارات هامة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ على المدارس آمنة ، كما تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية والمحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ للمرافق التعليمية.وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أنه في حال إغلاق المدارس، تتضمن التوجيهات توصيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على تعلم الأطفال وهذا يعني وجود خطط قوية لدعم أنشطة التعليم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر الإنترنت أو بث المحتوى الأكاديمي عبر الإذاعة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوصول جميع الأطفال إلى الخدمات الأساسية ويجب أن تتضمن هذه الخطط أيضاً الخطوات اللازمة لإعادة فتح المدارس في نهاية المطاف بشكل آمن.وأضافت أنه في حال إبقاء المدارس مفتوحة، فإن التوجيهات تدعو إلى تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛ وغسيل أيديهم وتنظيف وتعقيم المباني المدرسية ، خاصة مرافق المياه والصرف الصحي وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية .// انتهى //10:47ت م0038