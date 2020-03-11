رام الله 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ، ستة فلسطينيين بعد إصابة أحدهم، في محافظة رام الله.وأفادت مصادر فلسطينية في رام الله ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية ، شابين بعد إصابة أحدهما عند مدخل قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال محمد درويش عطا وعبد الرحمن فتحي البرغوثي ، بعد أن داهمت منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر ، ومحمد عصام حمد من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.// انتهى //10:49ت م0039