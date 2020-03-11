بيروت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بإعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وفاة مواطن لبناني مصاب بفيروس كورونا مما زاد من حالة الهلع التي تسود الأوساط الشعبية خوفاً من انتشار الوباء في حين تركزت النقاشات بين المعنيين على ضرورة تكثيف الإجراءات الصحية في المستشفيات لتلافي انتشار واسع للفيروس.وتطرقت إلى إعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أمس أن قواته استهدفت عناصر تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة باقم شمال صعدة ما أدى إلى مقتل 9 منهم بينهم قيادي ميداني يدعى أبو الحسين الرزامي.وتحدثت صحف اليوم عن تحذير المبعوث الأمريكي الخاص المعني بسوريا جيمس جيفري أمس من أن بلاده وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات على روسيا والنظام السوري إذا ما خرقتا اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب.وأشارت إلى إعلان البنتاغون أمس أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأميركيين المنتشرين هناك مؤكدا عزمه القضاء على الأنشطة الخبيثة لإيران في هذا البلد.ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس أن ووهان تمكنت من السيطرة عملياً على فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة التي ظهر فيها الوباء.// انتهى //10:52ت م0040