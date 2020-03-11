جاكرتا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / وهي لإمرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفيروس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح للصحفيين إن "المرأة المتوفية أجنبية "53 عامًا" وكانت تعاني فى الأصل من حالات مرضية من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم".ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس الثلاثاء.وأكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19 ".// انتهى //11:03ت م0043