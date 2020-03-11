بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسفعلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بالكليات التقنية "بنين وبنات" والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، التدريب عن بعد لمتدربي ومتدربات المنطقة عبر بوابة التدرب الإلكتروني في برامج البكالوريوس والدبلوم وبرنامج اللغة الإنجليزية لضمان استمرار سير العملية التدريبية بعد التعليق المؤقت.وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن على جميع المتدربين والمتدربات الذين لم يقوموا بالدخول على المنصة سرعة الدخول لمنصة التدرب الإلكتروني (Blackboard) والحرص على متابعة البث حسب جداولهم التدريبية.// انتهى //11:06ت م0045