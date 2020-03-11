مكة المكرمة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واستمكن فريق طبي في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة مريض، وذلك بزراعة 3 شرايين تاجية في حالة نادرة الحدوث، إذ أن قلبه بالكامل في الجهة اليمنى من صدره.وكان المريض يشكو من ألم شديد بمنطقة الصدر، وعلى الفور أجريت له الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية وأشعة الإيكو التي أظهرت نتائجها وجود القلب بالكامل في الجهة اليمنى من صدره بالأوردة والشرايين كاملة في حالة تعـد من أندر الحالات التي تحتاج إلى إمكانيات وكفاءات عالية، وأُدخِل على الفور لإجراء القسطرة التشخيصية وكانت الشرايين التاجية مسدودة وتحتاج معها إلى زراعة شرايين بديلة.وقرر الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض القيام بزراعة 3 شرايين تاجية وإجرائها بعكس الطريقة المعتادة وفقًا لحالته وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام.// انتهى //12:00ت م0065