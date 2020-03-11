عام / أمانة جازان تفعل خدماتها عن بُعد
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
جيزان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
كشفت أمانة منطقة جازان اليوم ، عن تفعيل جميع خدماتها عن بُعد ، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الأمانة إلى أنه من أجل الحفاظ على سلامة المراجعين ومن أجل الوقاية من كورونا ، قدمت جميع خدماتها عن بُعد من خلال الرابط http://jazan.sa .
وأوضحت أن بوابة الخدمات الإلكترونية تشمل خدمات الأفراد وخدمات رجال الأعمال وخدمات الحكومة، كما أنه يمكن متابعة الطوارئ والبلاغات من خلال الرقم الموحد " 940 " .
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12:02ت م
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