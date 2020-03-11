جيزان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسكشفت أمانة منطقة جازان اليوم ، عن تفعيل جميع خدماتها عن بُعد ، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت الأمانة إلى أنه من أجل الحفاظ على سلامة المراجعين ومن أجل الوقاية من كورونا ، قدمت جميع خدماتها عن بُعد من خلال الرابط http://jazan.sa .وأوضحت أن بوابة الخدمات الإلكترونية تشمل خدمات الأفراد وخدمات رجال الأعمال وخدمات الحكومة، كما أنه يمكن متابعة الطوارئ والبلاغات من خلال الرقم الموحد " 940 " .// انتهى//12:02ت م0066