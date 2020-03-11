تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسالتقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بمكتبة أمس في مقر الأمانة مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي وبعض منسوبي فرع وزارة الإسكان بتبوك.وجرى خلال اللقاء استعراض لمشاريع وزارة الإسكان والخطط المستقبلية لها وبحث سبل تعزيز وتسهيل الأعمال والتعاون في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، إضافة لعرض أبرز المشاريع الإسكانية وتدارس متطلبات المنطقة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيداها الله- لتوفير الدعم من المنتجات المختلفة المقدمة من قبل وزارة الإسكان التي تخدم جميع فئات المجتمع.وأعرب المهندس "الشفق" عن شكره للمسعودي على ما اطلع عليه من استعدادات لفرع المنطقة مؤكداً تعزيز سبل التعاون المستمر بين الجهتين بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وتم التنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمنطقة مشيداً بالدور الذي تقدمه وزارة الإسكان وحرصها على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن .// انتهى //12:03ت م0067