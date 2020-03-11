حائل 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واستفقد مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالمدينة الجامعية يرافقه عدد من القيادات بالجامعة .واطلع معاليه على جاهزية العمادة بأنظمتها التعليمية الإلكترونية ومدى تفعيل المحاضرات على نظام "البلاك بورد" ودعم العملية الأكاديمية للتعليم عن بُعد للطلبة وأعضاء هيئة التدريس كما تجول في أقسام العمادة واستمع إلى شرح مفصل عن خطة العمل وتطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة بجودة وكفاءة.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي أن مدير الجامعة وجه الوكلاء والعمداء والمسؤولين بالجامعة بإيجاد حلول تقنية عاجلة لأية ظروف أو عقبات تطرأ أمام العملية الأكاديمية ولا سيما تقديم المحاضرات عبر نظام إدارة التعلّم (بلاك بورد) وتجاوز العقبات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى معالجة جميع الجوانب المرتبطة بحضور وغياب الطلاب والطالبات.وأفاد البلوي أن الدكتور البراهيم حث الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور المحاضرات في وقتها المحدد الدخول لاحقًا إلى نظام ‫(البلاك البورد) للاطلاع على المحتوى كما حث بتسجيل مقررات الإعداد العام (متطلبات الجامعة) من قبل أستاذ المقرر على نظام "البلاك بورد" من أجل أن يتلقى الطلبة المحاضرات مسجلةً في الوقت المناسب والمتاح لهم وذلك حرصًا على الاستفادة من نظام إدارة التعلّم.// انتهى //12:06ت م0070