تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة برنامجًا توعويًا عن فيروس كورونا لنزلاء الدار.وتناول البرنامج نقاط عدة أهمها التعريف بفيروس كورونا المستجد، وبداية ظهوره، وانتشاره، وتحديد فصيلته، ومدة حضانته، وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أو السعال والعطاس، إضافة إلى استعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.يذكر أن تلك البرامج تأتي انطلاقًا من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.// انتهى //12:07ت م0071