المنامة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأفادت وزارة الصحة البحرينية أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى للمواطنين القادمين من إيران، والبالغ عددهم 165 مواطناً ومواطنة عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88 شخص وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.وأشارت وزارة الصحة أنها قامت فور وصولهم من إيران، بإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.// انتهى //12:10ت م0072