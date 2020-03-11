كينشاسا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسسجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الدول الأفريقية في جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إتيني لونجوندو: "إن حالة الإصابة هي لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل عدة أيام"، مضيفًا أن السلطات فرضت حجرًا صحيًا على الشخص المصاب وعدد من مرافقيه.ولم يظهر فيروس كورونا حتى الآن على نطاق واسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء ، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والكاميرون والطوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير الماضي.// انتهى //12:14ت م0074