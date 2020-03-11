جازان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خلال الثلاث سنوات الماضية، " 1550 " عملية جراحية في كل من مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى الملك فهد المركزي، وذلك من خلال مشروع " العلاج الخيري " المنفذ في أيام الإجازات الأسبوعية ضمن شراكتها المجتمعية مع وزارة الصحة الهادفة إلى تخفيض تكاليف العمليات الطبية لجراحة اليوم الواحد بنسبة 70 بالمئة من قيمتها السوقية لتخفيف قوائم الانتظار.وأفاد المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن المشروع يأتي برعاية حصرية من أوقاف الشيخ سليمان أبانمي، حيث تنفذ هذه العمليات في أيام الإجازات الأسبوعية لعمليات اليوم الواحد منها 1096 عملية مياه بيضاء و454 عملية جراحية لليوم الواحد منوعه بتكلفة 4,150,000 ريال .وقدم الحازمي شكره لوزارة الصحة على هذه الشراكة وللكادر الطبي المنفذ لهذه العمليات وللداعم للمشروع أوقاف الشيخ سليمان أبانمي .// انتهى //12:17ت م0075