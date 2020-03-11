رفحاء 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية برنامج "التسميع عن بعد"، للحفظ ومراجعة المحفوظ في حلقات القرآن للبنين ومركز التحفيظ للبنات، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.وبينت الجمعية أن ذلك يأتي حرصاً على عدم انقطاعهم عن القرآن الكريم، وحفظ وقت فراغهم.12:18ت م0076