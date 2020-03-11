جدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأنهت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة جميع التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التدريبية لـ أكثر من 2500 متدرب من خلال الفصول الإلكترونية ونظام "البلاك بورد" والمنصات الخاصة بالكلية والتي تتطلب حضور المتدربين إلكترونياً.وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس خالد مسفر الغامدي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره وتنفيذاً لقرار وزير التعليم و محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القاضي بتعليق التدريب في قطاع التدريب التقني وحرصاً على سلامة منسوبي الكلية.وأشار إلى متابعة عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي لاتخاذ جميع الإجراءات والتأكد التام من جاهزية وكفاءة المواقع الإلكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة، إضافة لمتابعة مركز التدريب الإلكتروني والتدريب والتأكد من اكتمال جميع الخدمات والتجهيزات المقدمة للمتدربين، وبحث جميع العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.وأكد عميد الكلية أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التدريبية بالكلية وتقديم دروسهم التدريبية إلكترونياً وإيصالها للمتدربين بكل يسر وسهولة وتلقي جميع الملاحظات وتذليل الصعوبات كافة لضمان استمرار المسيرة التدريبية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.// انتهى //12:20ت م0077