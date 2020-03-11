رفحاء 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسشرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بتنفيذ حملة رقابية مشددة على كل ما يتعلق بالصحة العامة، شملت صوالين الحلاقة وإلزامهم بتباع الإجراءات الصحية ومنها استخدام المعقمات ولبس الكمامات ومنع استخدام ماكينات الحلاقة والالتزام باستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.كما ألزمت جميع المطاعم والبوفيهات بتوفير الكمامات وتعقيم الطاولات واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد "الشوك والملاعق والأطباق" واستخدام المعقمات داخل الصالة ودورات المياه.إضافة إلى إلزام منافذ بيع المواد الغذائية بتعقيم عربات التسوق والأرفف داخل المحلات بشكل مستمر، وإغلاق جميع محلات تقديم الشيشة حتى أشعار اخر ومنع التجمعات التسويقية في جميع الأسواق مثل سوق الخميس حتى إشعار آخر.// انتهى //13:15ت م0090