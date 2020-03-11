لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسلا تزال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تسيطر على تغطيات الصحف البريطانية الصادرة اليوم في نسختيها الورقية والإلكترونية خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الإيطالية للحد من انتشار المرض.ولفتت الصحف إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يواجه خيارات صعبة حيث يمكن أن يؤدي تأخير اتخاذ قرارات مماثلة لتلك التي اتخذتها ايطاليا إلى تحمله مسؤولية كبيرة في حال انتشر الفيروس بصورة أوسع.وانتقدت صحف بريطانيا استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من الحظر الأممي، محذرة من احتمال تفاقم الوضع الأمني خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار دعم المحاور للفصائل المتناحرة هناك.ونقلت الصحف تحذير قائد عسكري أمريكي بارز من أن حركة طالبان لا تلتزم بعد ببنود الإتفاق الذي توصلت إليه الإدارة الأمريكية مع الحركة مؤخراً.// انتهى //13:16ت م0091