الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسثمن معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل التعاون المستمر مع غرفة الرياض، والذي من شأنه دعم الرؤية الاستراتيجية للهيئة بما يحقق مستهدفاتها الوطنية خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ويعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.وأشار الدكتور الشبل خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستثمرون والمهتمون بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الهيئة انتهت من وضع استراتيجيتها ومستهدفاتها وأدوارها، كما بادرت بإطلاق مجموعة مبادرات مع القطاعين الخاص والعام من أبرزها مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي تسعى إلى توحيد الجهود المنصبة في تنمية المحتوى المحلي.وأضاف أن الهيئة طورت تعريفاً وطنياً موحّداً للمحتوى المحلي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، إضافة إلى تحديد منهجية قياس المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنشآت والمشاريع لحساب المحتوى المحلي.وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال اللقاء الذي ناقش جملة من الموضوعات المرتبطة بدور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات دعم المحتوى المحلي وعلاقته بالمشتريات الحكومية، أن الهيئة ماضية قدماً في تعزيز قدرات إمكانات المحتوى المحلي بالاعتماد على التعاون الدائم مع القطاع الخاص وبما يفعل التطوير المستمر للإمكانات والقدرات المحلية، منوهاً بالدور الذي تقوم به غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية في تفعيل الجوانب التجارية والصناعية ودعم الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية.بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن القطاع الخاص يعي دوره في تحقيق تنافسية مثلى ضمن المحتويات العالمية، مشيراً إلى أن القطاع يعي دوره في حمل أهداف وطنية ضمن أهدافه التجارية وبالذات خلال الأزمات الاقتصادية، مثمناً دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعي لتحقيق أفضلية للقطاع الخاص ضمن المشتريات الحكومية ودعم المحتوى المحلي وبالذات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.يذكر أن لقاء الطاولة المستديرة قد شهد عرضاً عن دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قدم فيها آليات تفضيل المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتناول عدد من القضايا المشتركة بين قطاع الأعمال والهيئة.// انتهى //13:18ت م0092