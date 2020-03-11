اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 18ر50 نقطة
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
الكويت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 18ر50 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4904 نقطة بنسبة 03ر1 % .
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر200 مليون سهم تمت من خلال 12896 صفقة نقدية بقيمة 7ر51 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4234 نقطة بنسبة 16ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 18ر93 مليون سهم تمت عبر 2979 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر71 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر5246 نقطة بنسبة 39ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 12ر107 مليون سهم تمت عبر 9917 صفقة بقيمة 9ر46 مليون دينار كويتي .
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