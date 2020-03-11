الكويت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 18ر50 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4904 نقطة بنسبة 03ر1 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر200 مليون سهم تمت من خلال 12896 صفقة نقدية بقيمة 7ر51 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4234 نقطة بنسبة 16ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 18ر93 مليون سهم تمت عبر 2979 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر71 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر5246 نقطة بنسبة 39ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 12ر107 مليون سهم تمت عبر 9917 صفقة بقيمة 9ر46 مليون دينار كويتي .// انتهى //13:21ت م0094