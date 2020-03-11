الباحة 16 رجب1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسعلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة مؤقتاً, جميع الدورات والبرامج التدريبية والورش التي تنظمها الغرفة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة صالح آل محفوظ أن ذلك يأتي تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.// انتهى //13:53ت م0097