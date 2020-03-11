اقتصادي / غرفة الباحة تعلق الدورات والبرامج التدريبية مؤقتاً
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
الباحة 16 رجب1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
علقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة مؤقتاً, جميع الدورات والبرامج التدريبية والورش التي تنظمها الغرفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة صالح آل محفوظ أن ذلك يأتي تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.
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