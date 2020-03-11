مسقط 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 04ر3832 نقطة مرتفعًا بـ 19ر34 نقطة وبنسبة 900ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 85ر3797 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول مليونين و363 ألف و906 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 9ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و386 ألف و148 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 291ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (68ر18) مليار ريال عماني.// انتهى //13:53ت م0098