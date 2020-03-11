اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
بغداد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27% , متوقفًا عند 456.13 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 8 شركات, وانخفاض اسهم 12 أخرى, فيما حافظت 8 شركات على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 681,768,372 سهما, بقيمة 733,884,568 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 262 صفقة , شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة .
// انتهى //
14:13ت م
0104