بغداد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27% , متوقفًا عند 456.13 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 8 شركات, وانخفاض اسهم 12 أخرى, فيما حافظت 8 شركات على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 681,768,372 سهما, بقيمة 733,884,568 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 262 صفقة , شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //14:13ت م0104