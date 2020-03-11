لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلن في إنجلترا عن تأجيل مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال كـ"إجراء وقائي" لمنع تفشي فيروس كورونا.كما سيتم عزل العديد من لاعبي فريق أرسنال اللندني في منازلهم بعد الكشف عن إصابة مالك فريق أوليمبياكوس اليوناني، ايفنجولوس مارينكياس، بفيروس كورونا.وكانت إدارة فريق أرسنال قد قالت إن مارينكياس، البالغ من العمر 52 عاما، قد ألتقى بعدد من لاعبي الفريق أثناء اللقاء الذي جمع أرسنال وأوليمبياكوس في إطار منافسات دوري أوروبا قبل أسبوعين.// انتهى //14:55ت م0119