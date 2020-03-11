الدمام 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم التوسعة الثالثة لمركز معارض الظهران الدولي والتي تشمل الصالات (3 – 4) والبهو الشمالي والمنطقة الخارجية والخدمات المساندة.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تركيز على تنظيم واستقطاب الأحداث والمؤتمرات ذات القيمة المضافة، سواءً في المجالات العلمية أو الاقتصادية والثقافية، مبيناً أهمية تطوير صناعة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وتعزيز سلسلة العمل في القطاع، عبر دعم الخدمات المساندة، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تقديم الخدمات.وأكد سموه، على أهمية مواكبة أحدث مستجدات التقنية، والحرص على الالتزام بتعليمات السلامة، ودراسة الاحتياج بشكلٍ مستمر، مع ضرورة تقييم الفعاليات والمناسبات المستضافة، ودورها في خدمة الحراك التنموي والاقتصادي في المنطقة، متمنياً سموه لمنسوبي المعارض التوفيق.من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة معارض الظهران الدولية عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على افتتاحه التوسعة الثالثة، منوها بدعم سموه المستمر للمشاريع الطموحة التي تضيف قيمة نوعية عالية للمنطقة، وتبرز مكانتها وريادتها على المستويين المحلي والإقليمي.وبين الفوزان إن تطوير وتهيئة المركز يتوافق مع صناعة المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى تفاؤله بأن المنطقة الشرقية ستلعب الدور الرئيسي في استضافة الفعاليات الهامة والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية العالمية، والتي كانت بدايتها استضافة الملتقى والمعرض الدولي لتكنولوجيا البترول ( IPTC ) تحت رعاية سمو ولي العهد - حفظه الله- في يناير الماضي، مبينا أن معارض الظهران، تعكف حالياً على دراسة مشروع التوسعة الرابعة والمتمثل في مركز المؤتمرات.// انتهى//15:05ت م0121