لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسوصل آخر عدد للإصابات بفيروس كورونا الجديد، كوفيد-19، في بريطانيا إلى 382 إصابة، كما أعلن حتى الآن عن سادس حالة وفاة بسبب ذلك الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.وجاء في وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم أن فحوصات طبية بريطانية كشفت عن إصابة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية والعضو بمجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، نادين دوريس، بفيروس كورنا مما أدى لاتخاذها كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة وعزلها لنفسها بمنزلها.// انتهى //15:06ت م0122