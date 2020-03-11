سكاكا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم وفريق العمل المرافق له.وعقد سمو أمير منطقة الجوف اجتماعاً نوقشت فيه موضوعات تتعلق بواحة مدن بسكاكا، التي أعلنت الهيئة تسليم 6 مصانع جاهزة فيها شهر أبريل القادم، وتم استعراض مشروع أعمال البنية التحتية فيها، وخطة تطوير مدينة القريات اللوجستية.وخلال الاجتماع أبدى المهندس السالم استعداد الهيئة لرعاية مهرجان الزيتون الدولي بالجوف رعايةَ ذهبية، والتنسيق والتواصل عبر القنوات الرسمية مع سفارات الدول التي تملك نشاط زراعة وإنتاج الزيتون لتقديم دعواتٍ رسمية للحضور والمشاركة في المهرجان، ومخاطبة القطاعات الشريكة مع مدن لعقد ورش عمل في المهرجان عن الصناعات المتعلقة بالزراعة.كما استعرض الاجتماع بحث إمكانية إيجاد علاقة تكاملية مع مشروعات الطاقة في المنطقة، وكذلك تشكيل فريق عمل بين الإمارة ومدن للتنسيق المستمر.وتمنى سمو أمير منطقة الجوف التوفيق لهيئة مدن في تنفيذ مشروعاتها في المنطقة، مؤكداً على تذليل جميع العقبات لضمان تسليم المنتجات بوقت قياسي.// انتهى //15:11ت م0124