الدمام 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم خلال زيارته لمركز إدارة الأزمات والكوارث بديوان الإمارة، على خطط المركز للتعامل مع الأحداث والمستجدات المختلفة، لا سيما خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد.ونوه سموه بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - بالحرص على متابعة احتياجات المواطنين، وتلمسها بشكل مستمر، والحرص على إنجاح خطط التعامل مع الأزمات، وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً سموه أهمية متابعة خطط توفر المواد التموينية في محافظة القطيف، خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الملاحظات سواءً على المرافق الخدماتية أو الصحية يجب أن تعالج في أسرع وقت، دون تأخير أو إبطاء، ويوجه بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات من أجل إنجاح الخطط الاحترازية والوقائية، متمنياً سموه للجميع السلامة، ولمنسوبي المركز التوفيق والإعانة.من جهته عبر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة العقيد محمد بن سعود الحاضر، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، ومتابعته المستمرة لشؤون المركز، مبيناً أن المركز بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، يعمل على متابعة التنسيق مع مختلف الجهات، سعياً لتكامل الجهود من أجل إنجاح الخطط المسبقة للتعامل مع مختلف الأحداث.// انتهى //15:47ت م0132