جنيف 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأكد تحالف رصد تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وتمردهم على الحكومة الشرعية، وتزايد انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قتلت الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية فقط مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء، وهجرت عشرات الآلاف من مدينة الجوف خلال الاشتباكات الأخيرة التي افتعلتها ميليشيا الحوثي في فتحها جبهات قتال جديدة.وأوضح عضو التحالف مجدي الأكوع فِي كلمة أمام الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن النازحين في اليمن يعانون من ظروف إنسانية صعبة ومازالت أعدادهم في تزايد.وبين الأكوع وفقاً للتقارير الحديثة للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن نسبة اليمنيين الذين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والغذاء ارتفعت ووصلت إلى ٨٠ % ، وبالرغم من التوصل لاتفاق نسبي في مشاورات السويد إلا أن ميليشيا الحوثي مازالت ترفض الالتزام بتنفيذ بنود ما اتفق عليه بحده الأدنى، بل وتفتح معارك حربية جديدة.وطالب الأكوع المجلس بتفعيل آليات لإلزام الميليشيا الحوثية بوقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة، وإلزامها أولا بتنفيذ الاتفاقات المبرمه قبل الشروع في أية مباحثات جديدة.// انتهى //16:35ت م0170