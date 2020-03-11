سياسي / المملكة المتحدة تعلن عن تخصيص منحة للمساعدة في مواجهة انتشار كورونا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص منحة لدعم مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن الحكومة خصصت 100 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في تسريع الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لضمان التشخيص المبكر عن الحالات المشتبه فيها ومعالجتها في أسرع وقت.
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