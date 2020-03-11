لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص منحة لدعم مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن الحكومة خصصت 100 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في تسريع الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لضمان التشخيص المبكر عن الحالات المشتبه فيها ومعالجتها في أسرع وقت.// انتهى //16:36ت م0171