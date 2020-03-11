المنامة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,489.27 بانخفاض قدره 3.99 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 680.07 بانخفاض قدره 5.31 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و720 ألفاً و476 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 755 ألفاً و492 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 76 صفقة.// انتهى //16:39ت م0172