ستوكهولم 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأوقف الجيش النرويجي المناورات العسكرية الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في النرويج.وأوضح رئيس مركز عمليات الجيش رون جاكوبسن خلال مؤتمر صحفي أن إلغاء التدريبات يعكس رغبة الجيش النرويجي في تجنب أن يكون عبئا على النظام الصحي المدني, قائلاً :"نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة".وكان من المقرر أن تبدأ المناورات العسكرية الرئيسية غدا الخميس بمشاركة 6000 جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ونحو 9000 من النرويج.// انتهى //16:40ت م0173