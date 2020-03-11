القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار، مدعومة باستمرار حالة التعافي في أسواق المال العالمية.وربح رأس المال السوقي لأسهم للشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 7ر599 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 3ر4 مليارات جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 05ر0% ليبلغ مستوى 12ر11194 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 42ر1% ليبلغ مستوى 22ر1096 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 52ر0% ليبلغ مستوى 81ر1172 نقطة.// انتهى //16:59ت م0175