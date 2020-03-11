بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بديوان الإمارة اليوم, عدداً من المشاريع الخدمية والتعليمية والتدريبية في سجون المنطقة.واطلع سموه خلال استقباله المدير العام للسجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري، على المشاريع التي تنفذها المديرية في سجون المنطقة, مستمعاً لشرح مفصل عن تفاصيل تلك المشاريع التي شملت افتتاح المبنى الإداري الجديد لإدارة سجن بريدة, ووضع حجر الأساس لمصنع الصفائح الحديدية في سجن محافظة عنيزة، وافتتاح مركز ثقة, ومركز تدريب وتأهيل النزيلات للخياطة والأكلات والحرف, ومركز المحاضرات والدروس الخاصة بسجون القصيم, بالإضافة إلى افتتاح قاعة محاضرات وأنشطة للنزلاء في سجن محافظة الرس, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ومتابعته جميع سبل تطوير العمل في سجون المنطقة.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وما يحظى به قطاع السجون من اهتمام ودعم تقدمه قيادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , الذي أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة وفق منهج هذه البلاد والقائمة على كتاب الله وسنة نبيه.ونوه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بالمشاريع المنفذة في سجون المنطقة والتطوير المستمر للإدارة وأعمالها من خلال ما تقدمه من برامج وجهود مبذولة متنوعة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.حضر اللقاء والتدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, ومدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع.// انتهى //16:59ت م0176