بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, هواة صيد الصقور بالمنطقة, بحضور المشرف العام على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي, وأمين مجلس شباب المنطقة دهش الدهش.ورحب سموه بالجميع، مشيداً بما اطلع عليه من معلومات وعلى الترتيبات المقامة والاستعدادات التي تمت لمسابقات صيد الصقور بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية الحرص على المشاركين وتسهيل أمورهم لمواصلة تحقيق النجاحات, مؤكداً حرصه ودعمه لهذا الإرث الثقافي للمملكة ودعمه للأعمال التي توثق هذه الرياضة العربية الأصيلة في الصقور, متمنياً لهم التوفيق والنجاح.وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لجميع صقارين المنطقة, مؤكدين أن دعم سموه انعكاس لدعم القيادة -أيدها الله- للإرث الثقافي للمملكة, مبينين أن مثل تلك الاهتمامات بالصقور تعكس ملمحاً من ملامح التنمية المستدامة وأن تلك النجاحات في مسابقات هواة صيد الصقور بالمنطقة كافة يعطي دفعاً لمزيد من الاهتمام في المسابقة واستمرارها والمضي بها نحو الأمام لتحقيق تطلعات هواية هذه المسابقة التي تهتم بالإرث التاريخي للمملكة, سائلين المولى عز وجل أن يبارك وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //17:05ت م0179