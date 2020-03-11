المدينة المنورة 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة التصوير الضوئي أمس، مجموعة من الدورات التي نفذتها على مدى ثلاثة أيام ، دورة في ( أساسيات التصوير الضوئي - التصوير السينمائي - تصوير المنتجات ) .وأوضحت الجمعية أن دورة أساسيات التصوير الضوئي تناولت عدداً من المحاور منها مفهوم التصوير الفوتوغرافي، ومثلث التعريض والبعد البؤري وأنواع العدسات وأوضاع التصوير ( التلقائية والاحترافية ) وكيفية حمل الكاميرا بالطريقة الصحيحة إلى جانب خاصية التركيز في الكاميرات وأنواع الكاميرات وشرح مفصل عن محتوى الكاميرا وكيفية استخدامها والتعامل معها بالشكل الصحيح والتعرف على التعريض الضوئي ، حيث ستقدم لجنة التصوير الضوئي في المرحلة المقبلة عدداً من الورش والدورات الفنية المختلفة تتناسب مع جميع الأعمار .كما اشتملت دورة التصوير السينمائي على التعريف بمفاهيم التصوير السينمائي وتقنيته وفنون عرض اللقطات التصويرية ، بطريقة سريعة ومتتالية لخلق طابع حركي من خلال عرض أي فيديو ما كونها شكل من أشكال رواية القصص أو الأحداث القصيرة ، فيما شملت دورة تصوير المنتجات مفاهيم تصوير المنتجات باستخدام أدوات وتقنيات معينة لالتقاط صور متعددة تظهر جوانب المُنتج المُباع وجودة المنتجات التي تجذب المشتري وتجيب عن كل تساؤلاته حول المنتج من ألوان وأحجام وجودة تصنيع وخلفيات منوعة لإظهار المنتج بصورة أجمل .// انتهى //17:08ت م0180