المدينة المنورة 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس, الفعالية الثقافية "مدنيات" التي أقيمت بمركز الفنون بحديقة الملك فهد المركزية تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة, وبحضور جمع من أفراد المجتمع .وتضمنت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام معرضاً للفن التشكيلي والرسم لفانين وفنانات تشكيلين، وحرفاً يدوية، وأفلاماً قصيرة، كما شهدت مناقشات حول تمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها في مختلف المجالات .// انتهى //17:10ت م0182