ثقافي /"مدنيات" .. فعالية ثقافية بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
المدينة المنورة 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واس
اختتمت بالمدينة المنورة أمس, الفعالية الثقافية "مدنيات" التي أقيمت بمركز الفنون بحديقة الملك فهد المركزية تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة, وبحضور جمع من أفراد المجتمع .
وتضمنت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام معرضاً للفن التشكيلي والرسم لفانين وفنانات تشكيلين، وحرفاً يدوية، وأفلاماً قصيرة، كما شهدت مناقشات حول تمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها في مختلف المجالات .
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17:10ت م
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