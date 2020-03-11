صبيا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسهنأت إدارة تعليم صبيا، الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش من ثانوية ضمد، الفائز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم, للأداء التعليمي المتميز في فئة الطالب المتميز ، في دورتها الـ " 22 " ، حيث تنافس 400 مشارك في مراحل التحكيم النهائية ، وكان نصيب تعليم صبيا منها 8 ملفات في فروع " المعلم ، والطالب ، والإدارة ، والمدرسة ".وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بهذه المناسبة، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ولمعالي وزير التعليم على هذا الإنجاز على المستوى الخليجي، مباركاً في الوقت نفسه للطالب الفائز وأسرته، مثمناً جهود قسمي النشاط الطلابي ومركز التميز ومنسق الجائزة في الإدارة عبد القادر الحازمي نظير جهودهم للتعريف بالجائزة ، والتدريب على متطلباتها ، وتحفيز المشاركين للترشح .وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم الحازمي ، أن تاريخ مشاركات الإدارة في الجائزة حافل بالإنجازات، منذ أن انطلقت منذ عام ٢٠١٣ هـ ، حيث حققت ١١ فوزاً ، وشملت الجوائز تحقيق المركز الأول على مستوى الخليج في فرع المعلم ٤ مرات ، فيما حققت الإدارة في فرع الطالب الجائزة ٦ مرات ومرة واحده في فئة قائد المدرسة .// انتهى //17:10ت م0183