أبها 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واستعادل ضمك مع ضيفه الهلال بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في أبها ضمن الجولة الـ 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وأوقف فريق ضمك الذي لم يخسر آخر (6) جولات على أرضه الفريق الهلالي الذي لم يخسر أي نقطة خلال الـ (6) جولات الأخيرة من الدوري.سجل للهلال عند الدقيقة 38 لاعبه أندريه كاريلو، قبل أن يعدل النتيجة مهاجم فريق ضمك ايميليو زيالايا عند الدقيقة 42، ليرتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز الـ 15 ، بينما رفع الهلال رصيده نقطه ليصبح 51 نقطة في المركز الأول.// انتهى //18:28ت م0196