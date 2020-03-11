تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنظمت اللجنة الوطنيه لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة تبوك اليوم, برنامجا توعويآ عن فايروس كورونا بالتعاون مع مستشفي الولادة والأطفال بتبوك, وذلك بمقر اللجنة.وتناول البرنامج الذي استهدف منسوبات اللجنة التعريف بفايروس كورونا ومسبباته وكيفية انتقال العدوى ، إضافة إلى أهم الطرق للوقاية منه والحد من انتشاره ، وكيفية التعامل مع المرض عند الإصابة به ، والطرق السليمة لاستخدام معدات الحماية الشخصية في التعامل مع المراجعين والمخالطين.// انتهى //18:32ت م0199